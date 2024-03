Surpresa! Desvendamos os primeiros concorrentes candidatos ao próximo «Big Brother»!

Na final do «Big Brother - Desafio Final» ficámos a conhecer 10 concorrentes candidatos a entrar na próxima edição do «Big Brother». Estes candidatos a concorrentes vão ser alvo de uma escolha, que arranca já amanhã, dia 18 de março, no programa de estreia de Maria Botelho Moniz.

A apresentadora Maria Botelho Moniz regressa à TVI em grande! Deste leque de candidatos, apenas os melhores entrarão na casa mais vigiada do País!

Conheça aqui os candidatos a concorrentes do próximo reality da TVI, que estreará já no dia 24 de março, domingo. Os futuros possíveis participantes foram apresentados aos pares ao longo da gala final do Desafio Final.

Saiba aqui quem são!

Rita Oliveira, do Porto

Gil Teotónio, da Gafanha da Nazaré

Ilona Matviychuk, de Ponte de Lima

Margarida Marques, de Lisboa

Bárbara Gomes, de Cascais

Arthur Almeida, de Alverca do Ribatejo

Alex Ferreira, de Mangualde

Mafalda Pereira, de Caldas da Rainha

Inês Morais, de Viseu

Andreia Lemos, de Viseu

Ainda: percorra a nossa galeria de fotos com imagens exclusivas dos candidatos a participantes!