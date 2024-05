Saiba quais são as medidas de coação por suspeitas de violência doméstica de José Castelo Branco contra Betty Grafstein

José Castelo Branco foi denunciado por violência doméstica pelos responsáveis do Hospital onde Betty Grafstein está internada depois de ter sofrido uma queda, tendo ficado com uma fratura no fémur e ferimentos no braço esquerdo. Betty terá contado aos responsáveis do estabelecimento ter sido empurrada pelo marido, o que os levou a apresentar uma queixa, já que se trata de um crime público. O suspeito negou, até ao momento, todas as acusações.

José Castelo Branco foi ouvido hoje no Tribunal de Sintra. O socialite enfrenta acusações de violência doméstica contra a mulher, Betty Grafstein, de 95 anos. O casal está junto há 30 anos.

Na manhã de hoje, dia 8 de maio, José Castelo Branco deixou as instalações da GNR de Alcabideche, onde pernoitou, para ir prestar declarações a Sintra. Imagens da TVI, mostram o momento em que Castelo Branco deixa as instalações algemado e entra dentro da viatura policial que o conduziu ao tribunal.