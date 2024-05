Bárbara Parada assinala marco importante na carreira! Saiba tudo aqui

Bárbara Parada sobre partilhar o pódio com Bruno Savate: «Foi óptimo para mim...neste desafio que foi com os melhores, dos melhores»

Bárbara Parada continua a somar seguidores nas redes sociais e assinalou, esta quarta-feira, 8 de maio, mais um marco importante.

A ex-concorrente do Big Brother alcançou os 180 mil seguidores no Instagram e conta já com 232 mil no TikTok.

«Posso-me orgulhar de dizer que cada um de vocês que está aqui e no tiktok são reais, hoje em dia existe muita compra de seguidores mas se há coisa que eu preso muito é credibilidade em tudo que sou e partilho com vocês, talvez seja por isso que continuemos a crescer», agradeceu Bárbara Parada.