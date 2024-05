Mãe de Renata Andrade sobre o beijo da filha com Arthur Almeida: «Se ela não tivesse sentimento, não o faria…»

Renata Andrade acorda com roupão de Arthur na manhã após a expulsão do «amigo especial»

Durante a gala do Big Brother deste domingo, 5 de maio, os concorrentes fortam confrontados com imagens de Arthur Almeida e Renata Andrade beijar-se na boca.

«Eu estava lá, ela começou a acarinhar-me o rosto... E pronto», revelou Arthur.

Neste domingo de Dia da Mãe, os concorrentes receberam na casa do Big Brother uma visita muito especial de pessoas que representam uma mãe nas suas vidas. Veja aqui o momento emocionante:

A gala ficou ainda marcada pela expulsão de Arthur Almeida, que deixou Renata Andrade bastante abatida.

No final da gala, estivemos à conversa com a mãe de Renata Andrade que reagiu à proximidade da filha com Arthur e fez um balanço da sua participação no programa.

Veja aqui: