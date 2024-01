Big Brother – Desafio Final: Estes são os dois novos concorrentes!

António Bravo é o novo concorrente do Desafio Final: «Senti o chamamento»

A casa do Big Brother – Desagio Final recebeu mais dois concorrentes, que prometem agitar ainda mais os ânimos. Na gala deste domingo, apresentada por Cláudio Ramos, foi anunciada a entrada de António Bravo e de Carlos Sousa.

Leia aqui os perfis dos novos concorrentes do Desafio Final:

António Bravo:

António Bravo tem 33 anos e vive em Lisboa com o namorado.

Considera-se observador, perspicaz e assume que tem muito mau feitio quando as coisas não acontecem à sua maneira.

Adora viajar e conhecer pessoas diferentes.

É fascinado por Reality Shows e é apaixonado por comunicação.

Foi concorrente do Big Brother 2021, Big Brother Desafio Final em 2022 e é, desde 2023, comentador do Big Brother e do programa Em Família.

Diz que, neste Desafio Final, vai entrar sem filtros e sem manhas.

Carlos Sousa:

Carlos Sousa tem 40 anos e vive na Maia.

É cabeleireiro e tatuador, mas recentemente optou por uma vida mais calma no campo, onde trata das suas ovelhas e do seu cavalo.

Participou pela primeira vez num reality show em 2011, o Secret Story 2, onde se tornou num dos concorrentes mais icónicos de sempre.

Em 2017 entrou no Secret Story - Desafio Final 4, onde se sagrou vencedor.

Afirma continuar a ser frontal e competitivo e diz que este ano, no Desafio Final, vai fazer o que for preciso para se sagrar vencedor.