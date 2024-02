Érica Silva e André Lopes trocam 'miminhos' debaixo do mesmo lençol!

Após a Gala do Big Brother- Desafio Final, a temperatura aqueceu na casa mais vigiada do país! No Big Brother - Express, Alice Alves mostra um momento de cumplicidade entre Érica Silva e André Lopes.

Juntos na mesma cama, os concorrentes têm conversas noturnas... mas houve um pormenor que chamou à atenção de todos: a mão de André Lopes a acariciar o cabelo de Érica Silva! Neste momento íntimo, o jovem de 23 anos inicia a conversa dizendo: "Tu vieste para incendiar agora...". "Percebeste? Estava um bocado murcho", foi a resposta da madeirense.

André Lopes continua o raciocínio: "Eles também queriam isso. Queriam a diversão por isso é que meteram o Hélder, por isso é que me meteram a mim". Érica Silva esclarece: "A ti meteram para alegrar as vistas lá fora... Um rapaz jeitoso, fofinho e tal... Esta casa estava cansada, a nível de homens".

Após a visualização das imagens exclusivas da noite passada, Teresa Silva mostra-se surpresa com o comportamento de André Lopes: "Está aqui a mostrar uma faceta que ninguém conhecia... Acho que a amizade vai começar a crescer". Contudo, revela o início de um problema: "Ele estava muito próximo da Bárbara e agora vemos ali a Bárbara que não estava a dormir e, de certeza, que não está satisfeita... não gostou".