Palácio das Estrelas: Conheça as curiosidades mais caricatas dos looks dos famosos. A de Bruna Gomes é amorosa!

«Palácio das Estrelas»: Veja aqui os melhores looks de roxo femininos!

«Palácio das Estrelas»: Veja aqui os melhores looks de preto femininos!

«Palácio das Estrelas»: Veja aqui os melhores looks coloridos da festa!

Os nossos famosos desvendam o que ninguém sabe sobre os seus looks

Aconteceu este domingo, dia 3 de setembro, a emissão especial do «Palácio das Estrelas», em direto do Palácio Nacional de Queluz, onde foram apresentadas todas as novidades da TVI.

Em exclusivo ao digital da TVI, os nossos famosos revelaram as curiosidades sobre os seus looks, que se não contassem nós nunca saberíamos.

Bruna Gomes, ex-concorrente do «Big Brother», contou que levou consigo «um anel que eu tenho com o Bernardo, que tem um 04, que é o dia que ele me pediu em namoro».

Já o ator Zé Condessa 'esconde' «um amuleto por dentro (da roupa), que ninguém consegue ver», é um fio com uma medalha. Margarida Corceiro confidenciou: «O salto, está preso atrás da bainha, já ia caindo ali atrás».

Flávio Furtado contou que o laço dos eu look «foi dado ao espelho do carro, então está assim meio torto» e Kasha revelou que estava «com uma meia neste pé, mas neste pé não tenho».

A jornalista Sara Pinto contou que fez a sua própria maquilhagem e o colega, Nuno Eiró, brincou dizendo não ter «nada por baixo» da sua roupa vísivel.

A moranguita Madalena Aragão revekou que «trouxe e trago quase sempre o anel da minha avó» e o ator Paulo Pires contou-nos que foi «a correr mudar de roupa, meia hora antes de vir, estava com um fato branco».

