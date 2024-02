Hoje às 00:37

No Extra do Big Brother - Desafio Final, vemos e comentamos os últimos acontecimentos, com apresentação de Flávio Furtado e comentários de Cinha Jardim, Pedro Crispim e hoje Patrícia Silva. Anuska, ex-namorada de Hélder Teixeira, telefona em direto e fala em exclusivo sobre o concorrente e os últimos comportamentos na casa.