Hoje às 10:54

No «Dois às 10», a 4º classificada do «Big Brother», Joana Sobral, fala da relação difícil que tinha com Márcia Soares dentro da casa e que aparenta ter agora piorado fora da casa. Revemos imagens do «Em Família» em que Joana terá ficado a chorar após os comentários da colega. Fala também de Francisco Monteiro e como este teve influência na relação das duas.