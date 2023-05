O que espera Carolina Aranda do futuro com Inácia Nunes? Saiba tudo aqui!

Amor ou amizade? Carolina Aranda esclarece relação com Inácia Nunes

Carolina Aranda, a grande vencedora d’O Triângulo, foi convidada do programa «Goucha» desta segunda-feira e falou sobre o jogo e a sua ligação a Inácia Nunes.

«Nunca me tinha sentido atraída por uma mulher e no tal jantar eu falei da questão da sexualidade, que eu sempre estive com homens e ela tinha sido a primeira mulher por quem eu tinha sentido uma atração», explicou.

Questionada sobre se lhe tinha feito confusão esse sentimento, a vencedora d’O Triângulo negou: «Acredito que é algo muito possível, estamos numa casa, há muita carência e momentos que nos sentimos vulneráveis. Não me incomodou, ela é linda, por fora e por dentro, cativou-me muito».

Quanto ao futuro, parece não haver espaço para mais do que uma boa amizade: «Vamos manter a amizade cá fora, eu agora estou muito focada no meu futuro e na minha carreira, ela a mesma coisa e provavelmente não vamos querer estragar algo tão bom e que nos ajuda e conforta tanto, com uma tentativa», rematou Carolina Aranda.