Após enfarte, Cinha Jardim partilha fotografia já em casa com as filhas. Veja tudo!

Cinha Jardim acusa Bárbara Parada de mentir: «Se queria o bem dele, não vinha denegrir a imagem do Miguel e incentivar ao ódio!»

Cinha Jardim revelou na passada sexta-feira, dia 5 de maio, que teve um enfarte do miocárdio, razão que a levou a desmaiar e por conseguinte teve um acidente que a deixou hospitalizada.

Agora, já em casa, a comentadora da TVI partilhou uma fotografia com as filhas, agradecendo todo o apoio que tem recebido nos últimos dias, relativamente ao seu estado de saúde.

«Já em casa a passar o dia da Mãe com as minhas ricas filhas! Mais uma vez obrigada a todos pelas mensagens queridas que tenho recebido», escreveu na legenda da fotografia, em que se mostra com Pimpinha e Isaurinha Jardim.

