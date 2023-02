Após revelações de Bárbara Parada, Cláudio Ramos elogia a ex-concorrente: «Vi uma menina a fazer-se forte mas presa por fios»

Bárbara Parada, ex-concorrente do Big Brother, esteve na passada quarta-feira, 22 de fevereiro, à conversa, com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, no programa «Dois às 10».

A nortenha esteve presente no programa para contar aos portugueses todo o motivo do fim da relação com Miguel Vicente, vencedor da mesma edição de Big Brother.

Após as revelações de Bárbara Parada, Cláudio Ramos recorreu às redes sociais onde deixou uma mensagem especial à ex-concorrente.

«A Bárbara esteve hoje no programa porque tem, com quem a segue e votou nela, um respeito tremendo. Foi por eles que se sentou e falou do fim da sua relação. Vi uma menina a fazer-se forte mas presa por fios. Está frágil.», começou por escrever.



«Não entrou em detalhes, foi apenas honesta consigo e com o que o seu coração diz. É tão raro termos, nos dias de hoje, alguém que faz apenas o que lhe diz o coração. A Bárbara fez. Está triste. Desiludida. Magoada. É natural… ela tem 21 anos e nos braços um desgosto de amor. Qualquer um de nós que já tenha sofrido um desgosto de amor sabe o peso que ele tem e para que tipo de escuridão nos manda», acrescentou.



«Deixem-na desabafar, receber mimo, sentir-se querida. A Bárbara tem 21 anos. Só o tempo atenuará o que sente… o resto será o que for. Eu gostava que fosse amor.», concluiu.