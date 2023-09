Cristina Ferreira abre o coração no «Conta-me»: «Podes perguntar-me o que quiseres»

No dia do seu aniversário, Cristina Ferreira vai abrir o coração a Maria Cerqueira Gomes no “Conta-me”.



«’Podes perguntar tudo o que tu quiseres’, disse à @maria_cerqueira_gomes quando entrei em estúdio. ’Tenho muitas curiosidades’, respondeu-me.», começou por escrever Cristina Ferreira na publicação que promove a entrevista.



«No dia em que farei 46 anos converso com a Maria sobre a mulher, a mãe, a profissional que celebra também 20 anos de televisão. Isto um dia antes de estrear o @bigbrothertvi. 🤍», acrescentou.



Uma entrevista a não perder, este sábado, no Conta-me, na TVI.