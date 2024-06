Revelado o nome do primeiro comentador do Dilema

"Dilema", o novo reality show da TVI apresentado por Manuel Luís Goucha, contará com Ricardo Martins Pereira como comentador nas galas de domingo à noite.

Ricardo Martins Pereira, de 48 anos, é empresário e possui 29 anos de experiência em jornalismo. Foi autor de um dos maiores blogues portugueses entre 2008 e 2014, o "Arrumadinho".

No novo reality show os concorrentes vão partilhar o quotidiano numa casa onde são filmados 24 horas por dia. Apesar do jogo começar com duas equipas, apenas um vencedor ganhará o prémio final de 50.000€.

O programa contará com diários e galas ao fim de semana, à semelhança do que acontece com outros reality shows do canal, como o "Big Brother".