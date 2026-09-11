À Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. Ex-concorrente do Secret Story casa em segredo com jogador de futebol: «Um sim à nossa história»

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Jéssica Jeremias e Wilson Manafá já são marido e mulher. A finalista do Secret Story – Casa dos Segredos revelou esta sexta-feira, dia 11, que oficializou o casamento com o futebolista numa cerimónia íntima, realizada no Consulado de Portugal na China.

Tal como Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, Jéssica Jeremias deu o passo mais importante na relação sem avisar o mundo. A noiva de Wilson Manafá, ex-jogador do Fc Porto e atualmente a jogar na China, contou tudo nas redes sociais.

«Hoje escolhemos o para sempre. Do outro lado do mundo, longe de casa, num dia simples, íntimo e muito nosso, demos um dos passos mais importantes das nossas vidas», começou por escrever Jéssica Jeremias, ao partilhar as primeiras fotografias do casamento.

A cerimónia contou apenas com alguns amigos e aconteceu sem grandes formalidades. «Hoje, no Consulado de Portugal na China, dissemos “sim”. Com alguns amigos por perto, sem grandes cerimónias e sem tudo aquilo que normalmente imaginamos quando pensamos num casamento», revelou.

Para o casal, contudo, o momento teve um significado enorme. «Um “sim” pequeno numa palavra, mas enorme em tudo o que significa. Um sim à nossa história. À família que construímos. Aos nossos filhos. Aos nossos sonhos. À vida que temos e a todas as vidas que ainda queremos viver juntos», escreveu.

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Jéssica fez ainda uma revelação: este não foi o grande casamento que o casal idealizou. «Não foi o nosso grande dia de casamento, esse ainda há de chegar, com todas as pessoas que queremos abraçar e ter ao nosso lado», explicou.

Ainda assim, a cerimónia na China ficará para sempre na memória dos dois. «Foi nosso. Foi íntimo. Foi o início de um novo capítulo da mesma história», afirmou.

«Entre tantos lugares onde a vida nos podia ter levado, foi aqui, tão longe de casa, que passámos a poder chamar um ao outro de marido e mulher», acrescentou.

No final, Jéssica Jeremias deixou uma declaração de amor ao agora marido: «O apelido pode mudar, o estado civil mudou, há duas alianças novas nas nossas mãos… mas a certeza continua a mesma: És tu. É contigo. E é para a vida.»

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