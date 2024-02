Há 3h e 22min

Este domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, Cristina Ferreira marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a gala do 31º aniversário da TVI, no Casino do Estoril.

A apresentadora escolheu um vestido comprido da cor que simboliza o seu amor de João Monteiro: roxo. Com uma racha na perna e apenas com uma manga, Cristina Ferreira arrasou neste dia especial.