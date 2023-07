Fanny Rodrigues arrasa na red carpet com... ténis. Saiba o motivo da escolha!

Há 13 min

A Festa de Verão da TVI decorreu este sábado, em Lisboa, e contou com muitas caras conhecidas da estação, que deram tudo nos looks para uma noite de glamour e muita animação.

Fanny Rodrigues marcou presença no evento e arrasou com um vestido cor de laranja e um detalhe que não deixou ninguém indiferente: foi de ténis.

A ex-concorrente do Big Brother e apresentadora da TVI explicou que decidiu vir mais confortável desta vez, porque no ano passado sofreu bastante com os saltos altos e não quis repetir.

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja as imagens do look de Fanny Rodrigues. Veja também o vídeo das declarações exclusivas de Fanny ao digital da TVI.