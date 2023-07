Look de Cristina Ferreira não deixou ninguém indiferente. Veja todos os detalhes!

Há 1h e 43min

A Festa de Verão da TVI decorreu este sábado, em Lisboa, e contou com muitas caras conhecidas da estação, que deram tudo nos looks para uma noite de glamour e muita animação.

Cristina Ferreira esteve em destaque na festa! A apresentadora e Diretora de Entreternimento e Ficção da TVI captou todas as atenções com o look escolhido.

As jóias são Twinset da loja Cristina Ferreira e o conjunto veio diretamente do Brasil.

Veja aqui a galeria que preparámos para si.

Fotos: TVI, Rui Valido e Filipe Brito.