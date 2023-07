Quem disse que um look arrojado não pode ser sexy? Veja as fotos destas caras TVI!

Há 3h e 22min

As nossas caras mais conhecidas arrasaram na passadeira vermelha da Festa de Verão com looks a preto e branco que não deixaram ninguém indiferente.

Cristina Ferreira, Mafalda Marafusta e Liliana Santos apostaram no preto sensual e ousado, já Maria Botelho Moniz, Ana Guiomar e Marta Melro encontraram nos vestidos brancos, mais clássicos e únicos o look ideal para a Festa de Verão da TVI!

Mas não só! Percorra a galeria que preparámos para si e veja os melhores looks a preto e branco que vão ficar na memória!