Há 1h e 53min

A passadeira vermelha da festa de verão da TVI, que decorre neste momento no SUD, em Lisboa, está recheada de celebridades e de muita elegância e glamour. Liliana Santos roubou todas as atenções com o seu look, preto e brilhante, que deixava a sua barriga à mostra. Destaque para o acessório que usou na barriga e que fez toda a diferença e acrescentou sensualidade.

Percorra a galeria e veja todas as fotos.

Fotos: Rui Valido e DR