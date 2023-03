Rúben da Cruz revela que foi impedido de ir à festa de aniversário do filho! Saiba mais

Após polémica de alegada traição Rúben da Cruz mostra-se feliz com o filho

Rúben da Cruz, ex-concorrente e desistente do Big Brother, esclareceu o motivo de não ter estado presente no aniversário do filho.

«Rúben da Cruz não esteve presente no aniversário do filho, não por decisão sua, mas sim porque foi impedido de estar na festa assim como o foi de estar com o filho nesse dia«, pode ler-se na edição da revista Gente Nova, desta quarta-feira, 29 de março.

Na revista frisam ainda que «o artigo e a chamada de capa reportam-se a factos da esfera privada de Rúben da Cruz” que este “pretende manter na reserva da sua vida privada».

