Namorada de Rúben da Cruz denuncia alegada traição. Caso tornou-se viral

Rúben da Cruz, concorrente do último Big Brother, está a ser acusado de traição pela mãe do filho, Filipa Falcão. A agora ex-companheira do DJ denunciou a alegada traição através das redes sociais e publicou as alegadas mensagens privadas que Rúben da Cruz teria, alegadamente, trocado com outra mulher. O caso tornou-se viral nas redes sociais e está a dar muito que falar.

«Realmente o corno é sempre o último a saber. Só tenho pena de não saber cantar como a Shakira para agora fazer uma música também. A todos aqueles que destroem uma família por uma noite de loucura… deviam ter vergonha. Mas não nós que somos traídas é que ficamos com vergonha por sermos demasiado leais e às vezes ainda nos fazem acreditar que a culpa é nossa. Basta, Rúben da Cruz. Traíste a pessoa errada», lê-se.

Apesar de as mensagens terem sido partilhadas na sua própria conta de Instagram, o que está a gerar confusão entre os internautas, Rúben da Cruz ainda não se pronunciou oficialmente sobre a acusação.

Rúben da Cruz e Filipa Falcão são pais de um menino, Salvador Maria, de um ano.