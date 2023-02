Rúben da Cruz reage às acusações de alegada traição e defende-se: «Continuo sem acesso ao meu telemóvel»

Rúben da Cruz quebrou o silêncio e emitiu um comunicado sobre as acusações de alegada traição de que foi alvo por parte da mãe do filho, Filipa Falcão. O DJ fala em invasão de privacidade e diz que «continua sem acesso ao telemóvel» pessoal.

«É com grande tristeza que me vejo obrigado a esclarecer um assunto da esfera privada que, lamentavelmente, veio a público colocando-me numa posição de alta exposição, alvo de comentários de ódio que colocam em causa o meu bom nome. Indo contra todos os meus princípios, com os quais me tenho regido ao longo dos anos, decidi tornar pública esta decisão por considerar que sempre fui acarinhado e respeitado tanto pela imprensa como pelo público. No entanto, peço a todos que respeitem a minha privacidade, visto ser um momento delicado, não só para mim, mas também para a minha família»., declarou.

«Em relação às acusações de que sou alvo, quero esclarecer alguns pontos: Invasão de Privacidade. «Na madrugada de sexta-feira, dia 24, perdi o acesso ao meu telemóvel e, logo, a todas as minhas redes sociais e contactos. Todas as partilhas feitas durante esse período não foram da minha autoria nem com o meu consentimento. Aliás, a hora da partilha deste comunicado continuo sem acesso ao meu telemóvel tendo apenas recuperado os acessos às minhas contas e contactos», acrescentou.

«Estou de plena consciência dos meus actos, o último ano tem sido desafiante ao nível pessoal. Estou consciente da verdade que acontece entre quatro paredes que, espero, assim se manter entre quatro paredes.Pelo meu filho, opto por manter a minha vida privada assim mesmo: privada. É assim tenciono continuar a fazer e agradeço o mesmo respeito», finalizou Rúben da Cruz.

A agora ex-companheira do DJ denunciou a alegada traição através das redes sociais e publicou as alegadas mensagens privadas que Rúben da Cruz teria, alegadamente, trocado com outra mulher. O caso tornou-se viral nas redes sociais e está a dar muito que falar.

«Realmente o corno é sempre o último a saber. Só tenho pena de não saber cantar como a Shakira para agora fazer uma música também. A todos aqueles que destroem uma família por uma noite de loucura… deviam ter vergonha. Mas não nós que somos traídas é que ficamos com vergonha por sermos demasiado leais e às vezes ainda nos fazem acreditar que a culpa é nossa. Basta, Rúben da Cruz. Traíste a pessoa errada», lê-se.

As acusações de Filipa Falcão foram partilhadas na conta oficial de Instagram de Rúben da Cruz.

Rúben da Cruz e Filipa Falcão são pais de um menino, Salvador Maria, de um ano.