Cuca Roseta: «Cantar numa terrinha em Miranda do Douro ou cantar no palácio real em Madrid... preparo-me de forma igual»

No «Goucha», ouvimos o testemunho da fadista Cuca Roseta, que faz uma retrospetiva da sua carreira. A nossa convidada celebra este ano 15 anos de fado. Em estúdio, a nossa convidada diz-nos que aprendeu com estes 15 anos de fado e recorda pensar e questionar-se sobre a sua missão de vida, até começar a cantar. Depois, a fadista recorda ter cantado ao lado de Andrea Bocelli e diz-nos que cantar numa região pequena em Portugal ou no palácio real em Madrid, é igual.