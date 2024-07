Casal madeirense esteve 2 meses sem saber do corpo da filha. Bebé está no Porto e até hoje não se sabe causa da morte

DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Durante 2 meses, Diva e Cláudio não souberam do corpo da filha que nasceu sem vida. Até hoje, casal não sabe o que matou a bebé

No Goucha, conhecemos um casal que viveu uma perda gestacional aos 6 meses.

Diva Gonçalves e Cláudio Ribeiro viveram a maior dor ao perderem a primeira filha aos 6 meses de gestação. Casal acredita que a filha morreu devido a negligência médica e lutam para saber a causa da morte. Além do choque da perda, o casal madeirense esteve 2 meses sem saber do corpo da bebé. Recentemente, disseram-lhes que estava num instituto no Porto.

Uma gravidez que surgiu num momento difícil para a família, quando Diva soube que a mãe estava com cancro no colo do útero. Apesar de não ter sido planeada, era muito desejada. Contudo, existiram alguns contratempos. Diva testou positivo à toxoplasmose e fez uma amniocentese mas o líquido amniótico foi perdido.

Recusou repetir e foi medicada para uma infeção. Segundo Diva, deixou de sentir o bebé depois de iniciar a medicação. Quando fez uma ecografia o pior aconteceu: a filha estava sem vida.

Perante o choque, Diva teve ainda de sofrer ao fazer o parto da bebé sem vida. Autorizaram a autópsia, mas ainda não tiveram respostas. Apenas começou a ter algumas quando veio para a comunicação social.