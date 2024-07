Manuel Luís Goucha lamenta morte: «Soube só hoje...»

Manuel Luís Goucha recorreu às redes sociais para partilhar obras de arte que tem em casa e homenagear a artista Beatrice Bulteau, que morreu na passada sexta-feira, dia 21, aos 65 anos, vítima de doença prolongada.

Tenho-os no meu quarto e quando neles me demoro lembro a sua autora, Beatrice Bulteau, francesa de Sancerre há muito que a viver em Portugal e a conversa que tivemos no “Praça da Alegria” sobre as suas pinturas aguadas e o tema que mais a apaixonava: o cavalo puro sangue Lusitano. Em cada obra revejo a elegância de movimento e a nobreza de carácter daquele que é tido como o mais antigo cavalo de sela do mundo ocidental. Soube só hoje do seu falecimento que lamento mas, privilégio de artista, recordá-la-ei sempre que olhe para estes seus “filhos do vento”