Primeiro casal à vista? Domingos e Isa dormem juntos e a proximidade é cada vez maior. Saiba tudo!

Inédito: Isa Oliveira dorme com Domingos Terra. Veja as imagens na íntegra, aqui!

Isa Oliveira e Domingos Terra têm-se mostrado bastante próximos e cúmplices, tanto que na noite depois da gala deste domingo, dormiram juntos na mesma cama.

Após uma conversa franca e sincera sobre o jogo, as luzes apagaram-se e Domingos foi para a sua cama. Pouco tempo depois, Moisés Figueira, que dormia com Domingos, perguntou a Isa se queria trocar com ela e esta consentiu, passando então ela para a cama do colega.

Depois disso, no dia seguinte, Isa Oliveira elogiou bastante Domingos Terra, pela sua história de vida que foi partilhada no primeiro «Portal do Tempo». «Ele é um exemplo do caraças», afirmou em conversa com Mariana Duarte na tarde de ontem.

Os comentadores também acham que podemos estar mesmo perante o primeiro casal d'O Triângulo. «Eu não sou de casais, mas aqui vou torcer para que Domingos encontre o seu chinelo», disse Flávio Furtado. Também Teresa Silva torce pelos dois: «Eu desde o primeiro dia que vejo ali qualquer coisa entre eles».

Resta-nos esperar para ver os próximos capítulos.