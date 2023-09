Imperdível: Kasha partilha a curiosidade mais inusitada do seu look. Não vai acreditar…

Kasha revela curiosidade inusitada sobre o seu look

Aconteceu este domingo, dia 3 de setembro, a emissão especial do «Palácio das Estrelas», em direto do Palácio Nacional de Queluz, onde foram apresentadas todas as novidades da TVI.

Em exclusivo ao digital da TVI, os nossos famosos revelaram as curiosidades sobre os seus looks, que se não contassem nós nunca saberíamos.

Kasha, cantor dos D.A.M.A e ex-concorrente do «Big Brother Famosos», revelou uma curiosidade super caricata sobre o seu look, que ninguém estava à espera.

«Eu tenho uma meia neste pé, mas no outro não tenho», revelou o cantor. O colega, Miguel Cristovinho complementou: «O Kasha quando quer que as coisas corram bem só usa uma meia».

