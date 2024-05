Regresso de Catarina Miranda ao ecrã, trunfos e privações! Saiba o que esperar da gala de hoje do Big Brother

Hoje, sábado, dia 18 de maio, é dia de gala extra! Descubra neste artigo o que pode esperar de mais uma gala intensa do Big Brother 2024. Catarina Miranda regressa ao grande ecrã e mais um concorrente irá abandonar a casa este fim de semana.

Catarina Miranda foi expulsa do Big Brother, e tem vindo a comunicar com os fãs na sua rede social pessoal. A ex-concorrente revelou que estará presente na gala de hoje, sábado, dia 18 de maio. No vídeo partilhado pela ex-concorrente, Catarina começa por dizer uma frase que ficou conhecida dentro da casa mais vigiada do país: «Estava com saudade?» e acrescenta ao discurso: «Meus sobreviventes do copacabana palace, quero-vos agradecer todo o apoio. Vocês são incríveis. Nós estamos a fazer história». Sobre a sua vida, a chef revela: «Está muito caótica. Neste momento estou em Almeirim. Estou-me a preparar para a gala de hoje à noite e hoje é muito importante (...)» Saiba tudo:

Na rede social do Big Brother, já temos algumas pistas sobre o que esperar... Descubra tudo aqui!

Semana de privações! «Após uma semana intensa de privações, os concorrentes vão ser confrontados com tudo o que disseram e fizeram na casa!»

E ainda... A cultura geral dos concorrentes vai ser testada: «O Quiz BB está de volta!! Estará a cultura geral dos concorrentes em dia?»

O jogo vai mudar? Esta noite descobrimos quem é o Joker: «Quem será o joker da casa? Na Gala de hoje, um concorrente vai receber um trunfo que vai mexer com o jogo».

Hoje também é dia de curva da vida. Vamos conhecer melhor a história do concorrente André Silva.