Marco Costa recebe visita especial de um ex-concorrente: «Veio fazer o seu treino com a Maria Emília»

Fernando Semedo mostra noiva com filha de Marco Costa ao colo

Marco Costa recebeu esta segunda-feira a visita de um colega e amigo, ex-concorrente do «Big Brother», Fernando Semedo, que veio acompanhado da noiva, Salomé Formosinho.

O chef brincou com a situação, ao gravar um vídeo da filha de Marco Costa, ao colo de Salomé: «Hoje tenho a minha 'cutcharrinha', veio aqui fazer o seu treino com a Maria Emília. Tenho que agradecer ao Marco e à Carolina, estou a começar a incentivar a Salomé», disse nas stories do Instagram.

Também Marco Costa partilhou um outro vídeo nas suas stories, no qual agradece o presente dado por Fernando Semedo e Salomé Formosinho, à filha, Maria Emília. Veja o vídeo em cima.