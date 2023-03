Marina Sá Pinto conta relação conturbada com a mãe: «Fui posta fora de casa com 18 anos»

Marina Sá Pinto foi uma das cinco concorrentes que ficou a porta e não entrou na casa d'O Triângulo, perdendo a batalha contra Inácia Nunes. Esta segunda-feira, em entrevista no programa «Goucha», a ex-concorrente contou a sua impressionante história de vida.

Marina recordou a relação conturbada que tinha com a mãe e que a levou a decidir ir viver com o pai: «Aos 14 anos fui viver com o meu pai (em Espanha), porque a minha mãe como fuga mudou de religião, mas para mim não foi o melhor. Não podia cortar o cabelo, usar calças, não podia ser livre. Já não bastava viver naqueles ambientes como ainda me estavam a castrar», contou.

Mais tarde voltou para casa da mãe em Portugal, mas a situação piorou e chegou ao limite: «Fui posta fora de casa com 18 anos. Quando eu voltei por causa das relações tóxicas, a minha mãe priorizava o relacionamento e não as minhas necessidades como filha e então estávamos sempre em choque e acabei por ser posta fora da porta».

Marina contou, nesse período, com a ajuda do namorado da altura, que era professor, mas nem isso correu bem. «Foi muito pesado para ele lidar com tudo isso e voltou para a ex-namorada. Foi muito duro, foi como se eu estivesse a perder tudo à minha volta. Por mais que os outros dissessem que me amavam eu não me sentia amada», afirmou.