Relação de Marta Melro e Paulo Vintém chega ao fim

Marta Melro e Paulo Vintém conheceram-se nos «Morangos com Açúcar», quando participaram na 2ª temporada, em 2004. Após alguns anos de encontros e desencontros, assumiram uma relação, em 2018, e, desde então, faziam as delícias dos fãs, sempre que se mostravam juntos.

No dia 29 de julho de 2022, os D'ZRT - banda que surgiu na série juvenil de sucesso da TVI - anunciaram o seu regresso aos palcos e, no dia 1 de agosto, Vintém foi pai pela primeira vez, de Aurora, fruto da relação com Marta Melro.

Neste domingo, 4 de junho, a atriz, que integrou o elenco de «Festa é Festa», onde deu vida à "Sôtora Isabel", usou as redes sociais para anunciar o fim da relação:

"Não lhe queria chamar comunicado, como sou uma eterna romântica prefiro chamar-lhe carta de despedida.

O ano que passou foi o mais maravilhoso que poderia ter pedido, senti-me a mulher mais feliz e abençoada da terra.

Engravidei quando isso já não me parecia possível. Engravidei do homem que sempre amei e queria ao meu lado para sempre.

Tive uma gravidez luminosa e uma filha que inundou a minha vida de um amor arrebatador. Não poderia pedir mais do que aquela bolha de amor que nos abraçou aos 3. Feliz, realizada, completa.

No entanto a vida tem formas curiosas de nos tirar o tapete quando achamos que somos invencíveis. Há cerca de 3 meses, antes de começar os concertos, o pai da minha filha decidiu que preferia que a nossa equipa funcionasse apenas como pais da Aurora. Assim é neste momento.", escreveu Marta Melro, na legenda de uma fotografia onde surgem ambos, muito apaixonados.

Veja mais aqui:

Recorde a última entrevista do casal, no programa «Em Família», em fevereiro deste ano: