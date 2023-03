Miguel Vicente fala sobre a relação com Bárbara Parada no Big Brother: «Estava a misturar sentimentos com jogo»

Miguel Vicente, vencedor da última edição do Big Brother, enfrentou vários dilemas e teve de escolher uma das opções que lhe foram apresentadas. O ex-concorrente acabou por revelar que se fosse hoje não se envolvia com ninguém dentro do jogo.

Na rubrica «Este ou Aquele», da Cidade FM, Miguel Vicente foi questionado: «Se fosse hoje, como agirias: Farias um jogo completamente a solo ou voltavas a envolver-te com alguém dentro da casa?»

«Eu já antes dizia que não me ia envolver com ninguém e saiu-me o ‘tiro pela culatra’. Lá dentro as coisas são diferentes (…) Não me queria envolver com ninguém. Ia fazer de tudo para que isso não acontecesse», respondeu o ex-concorrente.

«Sobretudo a pensar nesta última edição?», questionou o locutor.

«Não, sobretudo a pensar em mim. São sentimentos verdadeiros que tu estás a pôr dentro de um jogo e acabas por viver aquilo de uma forma que eu não queria. Eu fui para lá para jogar, sabia que era um jogo, e depois acabas por misturar a vida pessoal», explicou Miguel Vicente.

E acrescentou: «Acabas por sofrer... Nas duas últimas semanas já não estava equilibrado, a minha cabeça não estava bem, já estava a misturar sentimentos com jogo», referindo-se à sua relação com Bárbara Parada que começou dentro da casa.