Moisés desaba em lágrimas ao ouvir Pablo Alborán e explica motivo a Lara. Saiba tudo!

Moisés Figueira quebrou na tarde do último domingo, antes da gala, e desabou em lágrimas enquanto passava a música «Saturno» de Pablo Alborán. Instantes depois, o concorrente desabafou com Lara Moniz e explicou o motivo do choro incontrolável, que se relaciona com a ex-mulher.

«Parecia um perdido da vida», disse. Lara questionou: «Porquê? Fez-te lembrar o quê?» e Moisés respondeu: «O que eu vivi com ela foi muito bom e deixa-me triste saber que nunca mais vou ter o que tive, nunca mais vou ter a pessoa, mas a escolha foi minha e não vai voltar atrás», garantiu.

O concorrente explicou ainda que isso o remete para a situação com Sara Sistelo, com quem não quer voltar a confundir as coisas como fez com a ex-companheira.

«Isso vai de encontro ao que eu estou a dizer, eu ao mesmo tempo quero estar com a Sara e não quero. Porque eu vou confundir as coisas outra vez. Vou sentir um pouco do conforto que sentia com ela, vou-me baralhar, não vai fazer bem à miúda. Mas eu quero estar com ela, porque faz-me bem», explicou Moisés.

Veja o vídeo do momento em cima!