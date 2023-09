Avião da Força Aérea italiana atinge família que regressava a casa. Menina de 5 anos morreu

Um avião da Força Aérea italiana despenhou-se durante um exercício de acrobacia, em Turim, provocando a morte de uma menina de 5 anos e ferindo mais quatro pessoas, incluindo o piloto.

Segundo a imprensa italiana, a aeronave, que fazia parte do esquadrão Frecce Tricolori, terá atingido o carro de uma família, que regressava a casa. A menina perdeu a vida. O irmão, de nove anos, sofreu queimaduras e foi transportado para o hospital em estado grave. Os pais das crianças também sofreram queimaduras, assim como o piloto. Pelo que todos eles receberam tratamento hospitalar.

Logo após a descolagem, o avião perdeu altitude e o piloto acabou por ejetar-se pouco antes do aparelho embater no chão. Apesar de ter caído dentro do aeroporto, alguns pedaços da aeronave foram projetados para fora dessa zona. Um desses pedaços em chamas terá atingido o carro onde seguia a família, escreve o Corriere della Sera.

O vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, confirmou o acidente, nas redes sociais, caracterizando-o como uma "terrível tragédia".

Colisão com aves ou falha mecânica são as possíveis explicações para o terrível acidente. As autoridades deixam todas as possibilidades em aberto e investigam as circunstâncias da queda do aparelho.