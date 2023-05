Alexandra Reis já devolveu 266.412,76€ à TAP - mas não entende por que motivo teve de devolver esse valor

Nos corredores da TAP fala-se que indemnização de Alexandra Reis “é a ponta do icebergue” e tripulantes nunca falaram com "diretora fantasma" contratada para negociar com eles

Alexandra Reis já devolveu à TAP 266.412,76 euros da indemnização que lhe foi paga pela companhia aérea. Em comunicado, a antiga administradora da TAP refere que não se revê no montante, mas sublinha que não quer ter na sua posse "um euro sobre o qual possa existir a mínima suspeita".

"Informo que hoje, após quase três meses à espera de que a TAP me indicasse o valor a devolver, efetuei a devolução de 266.412,76 euros", lê-se na declaração enviada à comunicação social.

"Foi este o montante líquido global indicado pela TAP. E, apesar de não me rever nele e de não o entender, uma vez que o mesmo não me foi detalhado, nem fundamentado pela empresa, e de também, como é sabido, discordar do parecer da IGF, por minha livre iniciativa, e tal como deixei claro desde o primeiro momento, efetuei a devolução."

Alexandra Reis acrescenta ainda: "Como referi, não quero ter na minha posse um euro sobre o qual possa existir a mínima suspeita. Aceitei sair da TAP de boa-fé, empresa à qual me entreguei com todo o meu compromisso e dedicação na defesa dos seus interesses, num contexto extremamente difícil".

A antiga administradora da TAP conclui dizendo que espera "encerrar de uma vez por todas este assunto, de forma a enfrentar os desafios do futuro sem que haja dúvida" sobre a sua idoneidade e atuação durante o período em que fez parte dos quadros da companhia área, à qual deseja "o maior sucesso".

Recorde-se que a Inspeção-Geral de Finanças (IGF) declarou a ilegalidade da indemnização de 500 mil euros atribuída pela TAP à antiga gestora.

Alexandra Reis recebeu uma indemnização de 500 mil euros por sair antecipadamente, em fevereiro do ano passado, de administradora executiva da transportadora aérea. Em junho, foi nomeada pelo Governo para a presidência da Navegação Aérea de Portugal (NAV) e em 2 de dezembro tomou posse como secretária de Estado do Tesouro.

O caso viria ainda a provocar a demissão do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, que assumiu a "responsabilidade política” do caso da indemnização de 500 mil euros da TAP à ex-secretária de Estado do Tesouro. Com Pedro Nuno Santos demitiu-se também o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes.

A indemnização atribuída a Alexandra Reis foi criticada por toda a oposição e posta em causa até pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao dizer que seria “bonito” a governante prescindir da verba. Na sequência da polémica, Alexandra Reis foi demitida a 28 de dezembro de 2022 pelo ministro das Finanças, Fernando Medina.