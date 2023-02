A jornalista Glória Maria morreu, esta quinta-feira, aos 73 anos, no Rio de Janeiro, avançou a TV Globo. A jornalista estava internada no hospital Copa Star, em Copacabana, desde o dia 4 de janeiro, depois de se ter afastado da apresentação do programa “Globo Repórter”, em dezembro, para cuidar da saúde.

“É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria”, lê-se no comunicado.

Glória Maria tinha sido diagnosticada, em 2019, com cancro de pulmão. Depois de ter feito tratamentos de imunoterapia com sucesso, a jornalista anunciou que tinham surgido metástases no cérebro, tendo-se submetido a uma cirurgia.

No entanto, recentemente, Glória Maria não pôde dar seguimento aos tratamentos para combater o cancro, uma vez que os mesmos não surtiam efeitos.

“Em 2019, Glória foi diagnosticada com um cancro de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia, e metástase no cérebro, tratada cirurgicamente – inicialmente também com êxito. Em meados do ano passado, a jornalista iniciou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias”, adianta a nota.

Glória Maria iniciou a carreira na TV Globo no Rio de Janeiro em 1970, onde se tornou na primeira jornalista a entrar em direto, e a cores, no Jornal Nacional da Globo, de acordo com a CNN Brasil.

A jornalista deixa duas filhas, Maria e Laura, de 15 e 14 anos, que adotou após uma viagem à Bahia em 2009, noticia O Globo.

O presidente do Brasil, Lula da Silva, já lamentou a morte da jornalista, relembrando Glória como “uma das maiores jornalistas da história" da televisão brasileira.

Recebo com muita tristeza a notícia da morte de Glória Maria, uma das maiores jornalistas da história da nossa televisão. Glória foi repórter em momentos marcantes do Brasil e do mundo, entrevistou grandes nomes e deixou sua marca na memória de brasileiros e brasileiras. — Lula (@LulaOficial) February 2, 2023