Vai ver os Coldplay? O guia que precisa para correr tudo bem em Coimbra

Qual é a melhor forma de ir para Coimbra?

A organização defende fortemente a utilização de transportes públicos na ida para Coimbra, como comboios e autocarros. A CP tem mesmo serviços especiais para estes dias.

Mas posso ir de carro?

Sim. Mas o conselho da organização é que não vá sozinho, até para agilizar o estacionamento. É recomendado que sigam pelo menos três pessoas em cada carro.

E onde podemos estacionar?

Há 16 bolsas de estacionamento identificadas pela autarquia, que terão capacidade para cerca de 10 mil viaturas. Não se aventure a ir para perto do Estádio Cidade de Coimbra, até porque existirão muitas restrições naquela área. A lista de parques de estacionamento está aqui.

E como é que vou da estação de comboios, da central de autocarros ou do parque de estacionamento para o estádio?

Resposta simples: transportes públicos. Coimbra reforçou as linhas de transportes públicos SMTUC a partir destes locais, permitindo que os fãs de Coldplay sigam o mais rapidamente possível para o seu destino.

O primeiro circuito, conhecido como linha vermelha, será um dos mais relevantes: começa na estação de comboios Coimbra-B e termina no estádio, passando pela central de camionagem e da Flixbus. Terá uma frequência estimada de 10 em 10 minutos.

O segundo circuito vai cobrir a margem esquerda do Mondego. A linha amarela vai servir aqueles que acedem a Coimbra através da Nacional 17. O último circuito levará os fãs que se encontrem no centro da cidade.

Há serviço na ida e no regresso do concerto, entre as 11:00 e as 01:30. Para que seja mais fácil identificar os circuitos junto ao estádio, os percursos iniciam e acabam sempre no mesmo ponto. Mas, como a chave é preparar, aqui está toda a informação para já planear o seu itinerário.

Como é que acedo a esses autocarros?

Haverá uma pulseira especial para os dias do concerto. Custa quatro euros e está à venda em pontos móveis e fixos, inclusive junto do início dos percursos. A autarquia está também a tentar que seja possível a venda direta dentro dos autocarros. O título permite circular nos transportes públicos ao longo de todo o dia do concerto.

E posso ir de bicicleta elétrica ou trotineta para o concerto?

Se estiver em Coimbra, pode usar as aplicações de transporte para usar uma bicicleta elétrica ou uma trotineta. A autarquia diz estar a trabalhar para reforçar a oferta durante os dias dos concertos dos Coldplay.

Há restrições ao trânsito em Coimbra?

Sim. Está definido um perímetro mesmo junto ao estádio onde não vai ser possível circular nem a pé nem de carro. São estas as ruas: Rua do Estádio; Rua D. Manuel I (a partir do cais de cargas e descargas do Alma Shopping); Rua D. João III; Rua Jorge Anjinho (entre a Rua D. João III e a Rua João de Deus Ramos).

Existirá depois outro perímetro, nas imediações do estádio, onde não passarão automóveis. Serão apenas permitidos transportes públicos, viaturas de residentes para acesso a casa, acesso ao Alma Shopping e bicicletas. Há exceções, naturalmente, para quem tenha dístico de pessoa portadora de deficiência.

A PSP terá vários pontos de controlo ao longo desta zona da cidade, avaliando cada situação que se possa colocar no acesso de residentes ou de apoio a negócios/serviços.

E onde é que eu como? Há comida e bebida?

A organização já garantiu que, no recinto dos concertos dos Coldplay, existirão serviços de comida e bebida. À volta do estádio, não conte com a opção de sentar-se a uma mesa para comer. A restauração dessa área vai poder apenas vender ao postigo, seja através da janela, da porta ou de um balcão. A intenção é evitar concentrações adicionais.

Uma das sugestões deixadas pela organização é que reserve atempadamente a sua refeição num restaurante fora deste perímetro do evento, deixando bastante margem para a sua deslocação depois até ao estádio.

A que horas abrem as portas do Estádio Cidade de Coimbra?

Às 17:00. Quanto mais cedo entrar, mais rapidamente pode aproveitar a experiência.

E o bilhete, como deve estar?

A promotora Everything is New aconselha a ir atempadamente para o concerto. Mas, antes de ir, faça uma coisa: verifique se ele está em boas condições. Porque, se não estiver, o melhor é dirigir-se ao ponto de venda, para que seja substituído por um em bom estado.

E há bengaleiro?

Sim, existirão quatro entradas com serviço de bengaleiro. A organização vai também anunciar atempadamente a lista de bens proibidos.

Alguma proteção especial por causa do tempo?

A esta distância, ainda não é possível saber que tempo vai estar no dia do concerto a que for. Mas há um conselho que vale sempre: protetor solar.

Há reforço de segurança?

Sim. Só a PSP conta ter 150 operacionais ao serviço em cada concerto. Mas há depois toda a operação envolvente, que inclui bombeiros, Proteção Civil, Cruz Vermelha Portuguesa e segurança privada. São mais de mil pessoas envolvidas.