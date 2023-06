Divulgadas imagens do momento em que quatro crianças foram salvas após 40 dias desaparecidas na Amazónia

Aprendizagem com famílias indígenas e caixas de comida atiradas para a selva. Como sobreviveram as crianças 40 dias desaparecidas?

A televisão pública colombiana difundiu no domingo imagens do momento em que as quatro crianças indígenas que estavam desaparecidas há 40 dias na selva amazónica se depararam com os seus salvadores, também indígenas.

As imagens, captadas de um telemóvel, mostram as quatro crianças visivelmente desnutridas, a mais nova nos braços de um dos homens indígenas, que cantam, fumam tabaco (uma planta sagrada entre a comunidade) e dão graças com alegria.

Um dos indígenas, Nicolas Ordoñez Gomes, contou em estúdio que a primeira coisa que uma das crianças lhe disse quando a pegou ao colo foi que tinha fome.

Uma outra, depois de receber um pouco de comida, disse que a mãe tinha morrido e pediu pão e salsichas. O vídeo abaixo, que foi partilhado pela RTVC, mostra o momento em que as crianças foram encontradas.

🔴 #Primicia RTVC Noticias y @SenalColombia 🔴



Las primeras imágenes del encuentro entre la Guardia Indígena y los niños perdidos en la selva el #Guaviare.@RTVCco, medios públicos de Colombia. 🇨🇴



Conéctate con #ElNoticieroDeTodos #EnVivo 🔴📺 https://t.co/8j26qToVCP pic.twitter.com/HOKfdjMcvo — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) June 11, 2023

As quatro crianças, com 11 meses, 4, 9 e 13 anos, estavam desaparecidas na selva amazónica colombiana desde 1 de maio, após a queda de um avião, e foram encontradas na sexta-feira pela equipa que participava nas buscas, que incluiu militares e indígenas.

Os menores viajavam com a mãe e outro acompanhante numa pequena aeronave, um Cessna 206, que desapareceu dos radares a 1 de maio, nas imediações de San José del Guaviare, no sul da Colômbia, para onde se dirigia.

A aeronave foi encontrada a 8 de maio na vertical, com a zona frontal contra o chão, entre uma vegetação densa.

Os meios de salvamento recuperaram três corpos: o do piloto, o da mãe das crianças e o de um dirigente da comunidade indígena Uitoto.

A esperança de que as crianças pudessem ser encontradas com vida foi alimentada pela descoberta, na selva, de objetos pessoais, assim como de fruta parcialmente comida e de um biberão.

A descoberta de um abrigo improvisado, feito de paus e ramos, manteve os socorristas com esperança de que pudesse haver sobreviventes.

A selva é muito densa e perigosa nesta zona particularmente remota e as buscas são dificultadas pela presença de animais selvagens, árvores até 40 metros de altura e chuva intensa.