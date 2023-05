Matou a irmã grávida de oito meses e o sobrinho de três anos. Polícia espanhola não chegou a tempo de impedir a tragédia

Uma mulher grávida e o filho de três anos foram encontrados mortos em casa, em Las Gabias, Granada, Espanha, no sábado. Esta madrugada, a Guardia Civil deteve o irmão da mulher. Os investigadores acreditam que problemas de heranças estarão na origem do crime, revelaram fontes da investigação à Efe.



A vítima, que estava grávida de oito meses, vivia com o filho e o companheiro, piloto de aviões. Foi ele quem deu o alarme, ao receber uma notificação no telemóvel de que a casa estaria a ser invadida. O homem ligou para os serviços de emergência e disse que estava alguém em sua casa - terá visto nas câmaras de vigilância - e que a mulher não atendia as chamadas.



Elementos da Polícia Local, da Guardia Civil e dos bombeiros deslocaram-se ao local e, de início, não detetaram qualquer atividade suspeita. "Tem de estar lá dentro, tem de estar lá dentro, abram a porta", terá insistido o companheiro da mulher assassinada.



Através de uma janela, as autoridades viram sangue no chão e acabaram por, com a ajuda dos bombeiros, abrir a porta, que não tinha sinais de ter sido forçada. "Nada foi forçado. Quem entrou, terá entrado pelos seus próprios meios, com a sua chave ou alguém lhe abriu a porta", revelou a autarca María Merinda Sádaba ao El País.



A polícia encontrou a mulher numa poça de sangue e o menino, de três anos, na sua cama. Ambos apresentavam sinais de violência.

Existia também fumo em casa, contou María Merinda Sábada, acrescentando: "Aparentemente, tentaram pegar fogo a um colchão, mas este não queimou."



Os dois corpos foram transferidos para o Instituto de Medicina Legal e aguardam-se os resultados da autópsia.



O suspeito, de 36 anos, permanece detido e está acusado de três crimes de homicídio, pela morte da irmã, do filho que esta esperava e do sobrinho de três anos.