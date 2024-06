Tentou matar um homem durante uma discussão em Matosinhos. Foi detido ao fim de um mês em fuga

Agrediu a mulher grávida, agrediu a mulher com um filho ao colo. Agora foi preso porque os filhos de 2 e 3 anos apareceram com "hematomas na cabeça"

Um homem suspeito de tentar matar outro, no início do mês de maio, num estabelecimento de restauração em Matosinhos, usando uma arma branca, foi localizado e detido em Vila Nova de Famalicão, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, aquela força de investigação refere que o detido, de 41 anos, no dia 04 de maio num restaurante em Matosinhos, no distrito do Porto, envolveu-se “numa discussão com a vítima, por motivos fúteis, munindo-se de uma arma branca e provocando-lhe ferimentos graves”.

Segundo a PJ, “após semanas de investigação, e com frequentes mudanças de paradeiro, o detido acabou por ser localizado e detido em Vila Nova de Famalicão”, no distrito de Braga.

A PJ refere ainda que o detido tem já antecedentes criminais pelos crimes de ofensas à integridade física qualificada, detenção de arma proibida, violência doméstica e resistência e coação sobre funcionário.

O suspeito vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.