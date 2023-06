Disparos para viatura fazem um morto no Seixal

Um homem morreu depois de ser baleado, na zona das Festas da Torre da Marinha, no Seixal. A vítima, que deu entrada no Hospital Garcia de Orta às 01:25, não sobreviveu aos ferimentos.

Foram identificadas três testemunhas, que transportaram a vítima ao hospital numa viatura particular, sabe a TVI/CNN Portugal. O veículo encontra-se devidamente preservado, no parque de estacionamento do hospital, para ser alvo de inspeção judiciária.

As testemunhas alegam que estavam no interior da viatura, quando foram feitos três disparos na sua direção, por desconhecidos. Nesse momento, um dos ocupantes foi atingido e acabou por morrer.