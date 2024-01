Sequestrada na própria casa conseguiu pedir ajuda enviando bilhete pelo carteiro. Mas acabou detida

O caso ocorreu na cidade espanhola de Jaén, onde uma mulher foi resgatada depois de ter enviado um bilhete com um pedido de socorro pelo carteiro que passava na rua. No entanto, a vítima acabou por ser detida quando os agentes irromperam pela habitação e encontraram 183 pés de marijuana no seu interior.

De acordo com o pedido de ajuda entregue ao carteiro, a alegada vítima e a filha de sete anos tinham sido sequestradas e o agressor estava dentro da habitação, como noticia o El Pais.

As primeiras informações divulgadas pela polícia explicavam que a mulher tinha recebido a visita de um homem com quem mantinha um relacionamento esporádico, mas que o casal acabou por discutir, envolveu-se em confrontos físicos e a vítima viu-se obrigada a fugir com a filha para o andar de cima, deixando o convidado no piso térreo.

Quando tentou sair de casa, a mulher percebeu que não tinha a chave nem o telemóvel e foi aí que optou por entregar um bilhete ao carteiro, no qual pedia expressamente que ligassem para os seus pais e não para a polícia.

O carteiro acabou por entergar o pedido de socorro a uma terceira pessoa, que contactou as autoridades. Vários agentes apareceram pouco depois na casa da vítima, que tentou mantê-los no exterior.

Após forçarem a entrada na habitação, o agressor fugiu pelo telhado do vizinho e os agentes depararam-se com uma plantação de marijuana.

A mulher foi, por isso, detida. O agressor encontra-se a monte.