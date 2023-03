Pelo menos um morto e cinco feridos, dois graves e três ligeiros, em explosão numa viatura no Campo Militar de Santa Margarida, no concelho de Constância, no distrito de Santarém.

Ao que a CNN Portugal apurou, na viatura seguiam militares da equipa de inativação de explosivos quando ocorreu o acidente.

Foram mobilizados vários meios para o local, entre eles bombeiros das corporações de Constância, Abrantes e Vila Nova da Barquinha e equipas do INEM.

Os feridos graves foram transportados para os hospitais de Coimbra e os feridos leves para o hospital de Abrantes. A vítima mortal tratava-se de um sargento-ajudante com 40 anos.

Neste momento, de acordo com o site da Proteção Civil, estão 40 operacionais, 15 viaturas e um meio aéreo. O alerta foi dado às 16:49.

Presidente da República já falou com Ministra da Defesa

Marcelo Rebelo de Sousa já reagiu a esta notícia com uma nota no site da Presidência, dando conta que "já falou com a Ministra da Defesa Nacional e com o General Chefe do Estado-Maior do Exército".

"O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas acabou de ter conhecimento do grave acidente ocorrido, esta tarde, no campo militar de Santa Margarida e já falou com a Ministra da Defesa Nacional e com o General Chefe do Estado-Maior do Exército, acompanhando solidariamente as vítimas desse acidente e seus familiares, enquanto decorrem as operações a cargo das entidades competentes", escreveu.

Exército fala em "explosão inadvertida". PJ Militar está a investigar

O Exército emitiu um comunicado no qual confirma "um incidente no Campo Militar de Santa Margarida", pelas 16:40, que provocou um morto e cinco feridos. Informação outrora confirmada pela CNN Portugal.

Dizem ainda que foi "empregue uma equipa de desativação de engenhos explosivos no Regimento de Engenharia N.º1 para a destruição, no local, de munições e explosivos e foguetes". Foi então que no decorrer dessa operação que se deu "uma explosão inadvertida".

A Polícia Judicia Militar tomou conta da ocorrência e foi "aberto um processo de averiguações".

Não é a primeira vez que existem acidentes neste campo militar

Há cerca de um mês já tinha acontecido um outro acidente com uma vítima mortal neste mesmo Campo Militar de Santa Margarida, do qual o Exército abriu uma investigação.

Segundo informação recolhida pela CNN Portugal na altura, o acidente também ocorreu com uma arma de fogo. O militar estava ao serviço no paiol da Brigada Mecanizada de Santa Margarida.

Tratava-se de um Segundo-sargento entre os 20 e os 30 anos.