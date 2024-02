Morreu Alexei Navalny, o principal opositor do regime de Vladimir Putin

O principal opositor de Vladimir Putin foi dado como morto pelas autoridades russas. A notícia está a ser avançada pela Reuters que cita fonte dos serviços prisionais russos da região de Yamalo-Nenets, onde estava a cumprir pena.

Os serviços prisionais garantem que estão a realizar todo o tipo de exames para averiguar a causa da morte de Navalny, mas, até ao momento, garantem que "não tem qualquer informação".

No comunicado publicado no site do Serviço Federal Penitenciário de Yamalo-Nenets, pode ler-se que Navalny se "tinha sentido mal" depois de uma caminhada , esta sexta-feira, e "quase de imediato perdeu a consciência".

A mesma fonte adianta ainda que foram chamadas equipas de socorro, mas os profissionais de saúde foram incapazes de ressuscitar o principal opositor de Vladimir Putin. Foi declarado o óbito no local.

O líder oposicionista russo Alexei Navalny tinha reaparecido, no dia 25 de dezembro, numa colónia prisional perto da cordilheira dos Urais, no Ártico, depois de quase três semanas desaparecido.

A agência russa TASS, está a avançar que Vladimir Puttin já foi informado pelo Kremlin. Já a porta-voz e apoiante de Alexei Navalny, Kira Iarmych, reagiu no X à notícia da morte, garantindo que ainda não tinha sido informada pelas autoridades russas.

The Federal Penitentiary Service of Russia in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug is spreading the news of Alexey Navalny's death in IK-3. We have no confirmation of this yet. Alexey's lawyer is currently on his way to Kharp. As soon as we have some information, we will report on…

O assessor de Navalny, Leonid Volkov, também utilizou o X, onde disse que existe uma gravação em que elementos das autoridades russas confessam ter matado Alexei Navalny, ressalvando que não tem qualquer forma de verificar a veracidade desta acusação.

"As autoridades russas publicam uma confissão de que mataram Alexey Navalny na prisão. Não temos qualquer forma de o confirmar ou de provar que não é verdade. O advogado de Navalny está a caminho de Kharp", pode ler-se.

Russian authorities publish a confession that they killed Alexey Navalny in prison.



We do not have any way to confirm it or to prove this isn’t true.

Navalny’s lawyer is on the way to Harp.