“Não se preocupem comigo. Estou bem”: depois de 20 dias desaparecido, Navalny fala pela primeira vez

Depois de ter estado mais de três semanas em paradeiro incerto, Alexei Navalny fez dez publicações na sua conta oficial na rede social X.

Navalny agradeceu todo o apoio demonstrado ao longo dos últimos dias e pediu aos seus apoiantes que “não se preocupem”. “Estou bem”, escreveu o político russo, dizendo-se “aliviado” por “finalmente ter chegado”.

O opositor número um do Kremlin diz que está agora acima do Círculo Polar Ártico, numa colónia prisional na vila de Kharp, na região do Yamal-Nenets.

Quanto ao desaparecimento, Navalny apenas revelou que “os 20 dias de viagem foram muito cansativos”, mas garantiu: “Continuo de bom humor”.

Navalny contou ainda que chegou à nova colónia prisional no sábado e que foi levado por uma “rota estranha” que passou por Vladimir, Moscovo, Chelyabinsk, Ekaterinburg, Kirov, Vorkuta e, por fim, Kharp.

“Não esperei que ninguém me encontrasse antes de meados de janeiro. Foi por isso que fiquei surpreso quando me disseram: ‘Está aqui um advogado para te ver’. Muito obrigado pelo vosso apoio”, pode ler-se.

Como demonstração do seu estado de espírito, Navalny ironizou sobre a sua situação: “Ainda não vos posso entreter com histórias polares exóticas, porque ainda não consegui ver nada fora da cela. E da janela da cela só consigo ver uma vedação, que está muito perto."

Depois de duas semanas com paradeiro incerto, Navalny ressurgiu no sábado, sendo esta a primeira vez que interagiu com os seus apoiantes.

O líder oposicionista russo Alexei Navalny está preso numa colónia penitenciária perto da cordilheira dos Urais, no Ártico, depois de quase três semanas desaparecido, informaram esta segunda-feira os seus apoiantes na rede social X.

“Encontrámos Navalny. Está na colónia prisional número 3 na cidade de Kharp”, disse a porta-voz Kira Iarmych no X, indicando que Navalny “está bem” e que o seu advogado o visitou segunda-feira.

Navalny foi levado até a prisão IK-3 em Kharp, na região de Yamal-Nenets, que fica a cerca de 1.900 quilómetros a nordeste de Moscovo, indicou Kira Yarmysh, citada pela Reuters, que diz que esta prisão, fundada em 1960, é conhecida como “Lobo Polar” e é considerada uma das prisões mais difíceis da Rússia.