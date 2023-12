Tinham dois, quatro, cinco e 13 anos e morreram todos num incêndio em casa nos EUA. O pai tinha ido fazer as compras de Natal

Cinco crianças morreram segunda-feira na sequência de um incêndio numa casa de dois andares em Bullhead City, no estado norte-americano do Arizona. O pai de quatro das vítimas mortais explicou aos agentes que tinha saído de casa durante cerca de duas horas e meia para comprar bens essenciais e presentes de Natal.

O caso foi relatado detalhadamente pela própria polícia de Bullhead City (Bullhead City PD), cidade a cerca de 160 quilómetros de Las Vegas. Numa publicação no Facebook, a polícia diz que quatro das crianças - com 2, 4, 5 e 13 anos - eram irmãos, sendo que a outra era parente da família.

As primeiras investigações apontam para que as chamas tenham tido origem no rés-do-chão, o que “impossibilitou a saída em segurança das crianças, que se encontravam no andar de cima”, como explica a Bullhead City PD.

As autoridades descrevem que os vizinhos ainda tentaram combater as chamas com mangueiras e escadas, mas não conseguiram evitar o pior.

As cinco crianças foram encontradas no mesmo quarto no andar de cima. De acordo com a investigação, as chamas alastraram-se pelas escadas, que eram a única ligação entre os dois andares.

A Bullhead City PD esclarece que não havia qualquer adulto na casa e que os vizinhos não sabiam se alguém estava no seu interior.