O ator Jeremy Renner publicou o seu primeiro vídeo nas redes sociais desde que sofreu um acidente com o limpa-neves, no dia 1 de janeiro, que o deixou em "estado crítico".

No vídeo, publicado na quinta-feira, o ator aparece na cama do hospital, com máscara de oxigénio e uma touca, acompanhado pela irmã, que lhe faz massagens na cabeça, e pela mãe: "Um dia não tão bom nos Cuidados Intensivos, transformou-se num fantástico dia no SPA, com a minha irmã e a minha mãe", lê-se na legenda.

No vídeo, também se ouve Renner a dizer que tomou o seu primeiro banho numa semana.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY — Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023

Jeremy Renner, de 51 anos, foi atropelado pelo seu limpa-neves quando limpava a neve à frente de casa, na região de Reno, Nevada, tendo sofrido "um trauma torácico e lesões ortopédicas", segundo o seu porta-voz.

O acidente aconteceu no domingo, primeiro dia do ano, após a forte tempestade de neve que deixou os cerca de 60 mil residentes do condado de Washoe sem energia elétrica. As estradas estavam cortadas, com neve até quase um metro de altura.

O ator de "The Avengers" ("Os Vingadores") "foi buscar o seu PistenBully ou Sno-Cat – um equipamento extremamente grande de remoção de neve, que pesa pelo menos 6.500 quilos”, explicou o xerife do condado de Washoe, Darin Balaam. “Depois de rebocar com sucesso o veículo do local onde estava parado, o senhor Renner saiu do PistenBully para falar com o seu familiar. Nesse momento, o PistenBully começou a andar". O ator tentou entrar no banco do motorista do PistenBully para tentar pará-lo. Segundo a polícia, foi nesta altura que foi atropelado pelo limpa-neves.