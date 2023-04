O ator Jeremy Renner voltou pela primeira vez esta terça-feira a um evento público desde o grave acidente em que foi esmagado por um limpa-neves.

Em janeiro, o ator tinha tentado impedir que o seu limpa-neves, com sete toneladas, escorregasse e atropelasse o seu sobrinho quando foi puxado para baixo do veículo e foi esmagado. Devido ao peso do veículo, Jeremy Renner fraturou mais de 30 ossos, os seus pulmões colapsaram e o seu fígado foi perfurado, ficando várias semanas hospitalizado.

No dia 11 de março, Jeremy Renner apareceu em público apoiado por uma bengala e, mais tarde, foi numa scooter elétrica à antestreia da sua série "Rennervations" da Disney+, filmada antes do acidente. Na série, o ator aficionado por mecânica desmantela e conserta veículos antigos do governo americano e dá-lhes um novo propósito, tornando-os funcionais e doando-os a comunidades necessitadas. A série tem quatro episódios, cada um com um convidado famoso, como a atriz Vanessa Hudgens e o cantar colombiano Sebastián Yatra, e está disponível na plataforma de streaming a partir de 12 de março.

"Nunca pensei ser um homem de 52 anos e ainda ter sonhos" afirmou Jeremey Renner à CNN acerca do projeto e conseguir estar presente no evento. "Ainda existem maravilhas, e eu sinto-me agradecido por cá estar e poder continuar a deixar-me maravilhar." O ator de 52 anos é conhecido pelo seu papel de Hawkeye, dos "Vingadores", nos filmes e séries da Marvel. Em 2008, foi nomeado para o Óscar de melhor ator pelo filme de guerra "The Hurt Locker" e para o óscar de melhor ator secundário por "The Town", dois anos mais tarde.

Na terça-feira, Jeremy Reener foi convidado no programa de Jimmy Kimmel e o apresentador perguntou-lhe se planeava desmantelar e dar um novo uso ao seu limpa-neves. "É uma necessidade onde vivo", respondeu o ator, "a minha mãe quer queimá-lo" mas "tenho de aprender a conduzi-lo melhor". Com muitos meses de fisioterapia pela frente o ator tem partilhado nas redes sociais o processo de recuperação.