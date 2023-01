Depois de mais de duas semanas internado por causa do acidente com um limpa-neves, o ator Jeremy Renner teve alta do hospital. A revelação foi feita pelo próprio através de um comentário no Twitter, onde contou que estava na companhia da família a assistir a um episódio da segunda temporada da série Mayor of Kingstown.

"Fora do meu nevoeiro cerebral, em recuperação. Estava muito entusiasmado por ver o episódio 201 com a minha família em casa", escreveu.

Outside my brain fog in recovery, I was very excited to watch episode 201 with my family at home 🙏❤️🙏 — Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 17, 2023

Jeremy Renner ficou gravemente ferido num acidente, no dia de Ano Novo, enquanto limpava a neve na sua propriedade junto ao Monte Rose-Ski Tahoe, perto de Reno, Nevada, uma região que foi bastante afetada pelas tempestades de inverno que atingiram os Estados Unidos nas últimas semanas de dezembro, fazendo mais de 60 vítimas mortais.

O ator, de 51 anos, foi submetido a duas cirurgias, depois de ter sofrido "um trauma torácico e lesões ortopédicas". O acidente, que terá acontecido quando Renner tentava libertar um familiar, está a ser investigado pelas autoridades.

Jeremy Renner é conhecido por interpretar o papel de Gavião Arqueiro (Hawkeye) nos filmes da Marvel, além de ter participado em dois filmes da franquia “Missão Impossível”. Renner foi nomeado para dois Óscares, de Melhor Ator Secundário por “A Cidade” (2010) e de Melhor Ator por “Estado de Guerra” (2008)